Koronawirus: ostre wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

W związku z otwarciem przedszkoli i żłobków od 6 maja br. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne dla prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, a także rodziców.

Zgodnie z zaleceniami GIS jedna grupa do 12. dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do dzieci mają być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Inspektorat podkreśla, że praca opiekunów powinna być tak zorganizowana, by uniemożliwić stykanie się ze sobą dzieci z innych grup, a sami sprawujący opiekę powinni zachować dystans min. 1,5 m od siebie. Poniżej dalsza część artykułu

Inspektorat uznał, że 4 m2 to minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć, która będzie przypadać na jedno dziecko. W celu zachowania higieny pomieszczenia mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę, zwłaszcza podczas przerw, a jeśli to potrzebne także w trakcie odbywających się zajęć. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Opiekunowie powinni zwrócić uwagę, by dziecko nie zabierało ze sobą do i z placówki niepotrzebnych rzeczy oraz zabawek. Czytaj także: Przedszkola otwarte od 6 maja

Inspektorat zaleca przebywanie na świeżym powietrzu, jednak przy zachowaniu odległości i uwzględnieniu zmian grup. Sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony przy użyciu detergentów lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, to należy zabezpieczyć go przed używanie. GIS wyraźnie podkreśla, że nie wolno organizować wyjść z dziećmi poza teren placówki.

Obostrzeniom będą podlegać także osoby przyprowadzające i odbierające dzieci. Mają oni zachowywać dystans 2 m od pracowników placówki, innych dzieci a także innych rodziców. Na jedną osobę przyprowadzającą bądź odprowadzającą dziecko ma przypadać 15 m2 w przestrzeni wspólnej. Co ważne do placówki opiekuńczej może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, to takiego dziecka nie można przyprowadzać do przedszkola lub żłobka.