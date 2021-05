Wiosna obudziła chęci do rekrutacji pracowników

Zdaniem Łosiewicz, świadczy to o tym, że polska gospodarka rozpędza się po koronawirusowym marazmie, co widać także w bardzo dużym wzrost zapotrzebowania na rekruterów. Liczba skierowanych do nich ofert (prawie 300) była w kwietniu ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Ponad trzykrotnie wzrosła zaś liczba propozycji dla HR Business Partnerów współpracujących z działania biznesowymi w firmach.