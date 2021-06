Michał Wypij: Na zestawieniu z PiS tylko tracimy

Sympatie prezesa Kaczyńskiego to jego indywidualna sprawa. Niemniej prezesem Porozumienia był i jest Jarosław Gowin -decyzją członków Porozumienia. Jest też potwierdzone decyzją sądu, także w czasie gdy Adam Bielan podważał jego przywództwo. W PiS też była konieczność uregulowania władzy statutowej, ponieważ oni mają podobny problem do naszego. Dlatego myślę, że to nie było powodem nieobecności prezesa Kaczyńskiego.

To zaskakująca informacja. Przestrzegaliśmy, że jak Adam Bielan zostanie twarzą Zjednoczonej Prawicy, koalicja rządząca na tym straci i zniechęci do siebie elektorat i posłów, którzy tworzyli sejmową większość. To co się obecnie dzieje w Zjednoczonej Prawicy to efekt intryg skierowanych na czyjeś partykularne interesy. Kierownictwo PiS przespało pożar w swoich szeregach, a zajmowało się podsycaniem ognia u innych. To co jest ważne to to, że odeszła tylko część posłów PiS, którzy chcą opuścić klub. Moim zdaniem to nie koniec pożaru.

Czym Porozumienie chce zachęcić do ewentualnego poparcia dla siebie? W sondażach jesteście w granicach błędu statystycznego.

Porozumienie traci na zestawianiu z PiS. To jest cena tego, że tworzymy koalicje i wielokrotnie startowaliśmy na wspólnych listach PiS. Wyniki wyborów pokazywały, że potrafiliśmy być najmocniejszymi ogniwami wspólnych list. Przypomnę, że wspólnie z profesorem Maksymowiczem mieliśmy w Olsztynie więcej głosów niż 18 kandydatów PiS razem wziętych. To pokazuje, że w naszym środowisku tkwi potencjał. Mówimy o konieczności rozwijania skrzydeł i dawania możliwości polskim przedsiębiorcom do tego, żeby rozwiali swoje firmy - by uwierzyć w kreatywność i by dać Polakom możliwość rozwijania ich talentów, a nie przycinali ich kolejnymi obostrzeniami biurokratycznymi, czy rozrostem aparatu państwa. To będzie zabijało to co w nas najlepsze, czyli kreatywność i pracowitość. Nie psujmy tego.

Czym Porozumienie różnie się od PiS? Dla niektórych możecie się wydawać PiS-bis?

Dziś nikt już chyba nie ma możliwości, że nie jesteśmy PiS-bis, a wręcz odwrotnie. Mamy swoją koncepcję i ideały w które bardzo mocno wierzymy. W niektórych kwestiach łączymy się z PiS, ale są też takie, które nas wyraźnie różnią. My wierzymy we wspólnotę - PiS wierzy w aparat. My wierzymy w samorządność - PiS chce scentralizować wszystko. My wierzymy w kreatywność i przedsiębiorczość Polaków - PiS z kolei wierzy w niebywałą moc kolejno powoływanych instytucji które mają zadbać o dynamiczny rozwój Polski. Elementem łączącym nas powinien być "Polski Ład". Wierzymy w oddolne ruchy Polaków i w samorządność oraz przedsiębiorczość. Wierzyliśmy w to, że polska nauka może rozwijać się w oparciu o naukowców, którzy szukają tych możliwości w naszym kraju, a nie muszą wyjeżdżać z granicę. Wierzyliśmy w to, że polskie rodziny będą mogły zakładać firmy i mieszkać w Polsce. Nie chciałbym, żeby te wszelkie nadzieje zostały przekreślone poprzez rozrost aparatu i centralizację państwa.