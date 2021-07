Poseł Porozumienia: Jedna telewizja, tylko TVP? Straszne

- Gdyby to był projekt rządowy, negocjowany w ramach koalicji, mogłoby być obligo, aby Porozumienie ten projekt poparło. My go traktujemy jako projekt posłów PiS-u, a nie Solidarnej Polski, czy Porozumienia - mówił Strzeżek.

Na pytanie jakie intencje mieli autorzy projektu Strzeżek odparł "sam chciałbym wiedzieć".

- Nie widzę żadnego racjonalnego powodu, aby wdrażać ten projekt w życie. Po stronie zysków z wdrażania tego projektu nie ma nic. Nie chciałbym się obudzić w kraju, w którym w pewnym momencie zostaje jeden kanał. To byłoby przerażające - mówił poseł Porozumienia.

Na uwagę, że tą telewizją byłaby TVP Strzeżek odparł, że "to byłaby straszna sprawa".