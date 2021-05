Wypij: Szczęście wielu to rodzina w spółkach skarbu państwa

Choć, jak podkreślał, że w "Polskim Ładzie" znalazł się cenny element "wrażliwości społecznej", ale nie jest on krokiem naprzód.

- To jest dopiero początek poważnej dyskusji, w którą stronę chcemy iść. Ma dać odpowiedzieć, jaka ma być Polska - mówił poseł Porozumienia.

Wypij jest zdania, że wśród partii tworzących Zjednoczoną Prawicę Prawo i Sprawiedliwość jest tą, która wierzy i dąży do rozrostu aparatu państwa. Tymczasem Porozumienie, podkreślał Wypij, stawia na rozwój determinowany działaniami oddolnych wspólnot.

Michał Wypij stwierdził, że podczas pierwszej kadencji wspólnych rządów nie było większych problemów ze znalezieniem wspólnych celów. W drugiej - okazało się, jak duże są różnice w postrzeganiu przyszłości Polski.

- W Polskim Ładzie zgadzamy się, że trzeba podnieść nakłady na służbę zdrowia. Zupełnie inaczej widzimy jednak model jej funkcjonowania. Nie wierzymy w tworzenie nowych instytucji, jak Agencja Rozwoju Szpitali. Trzeba zmienić funkcjonalność, a nie tworzyć kolejne instytucje, które będą rozdzielać pieniądze - uważa Wypij.

Jest też zdania, że na podstawie tego, co zaproponowano w "Polskim Ładzie" może powstać wrażenie, że źródłem szczęścia wielu działaczy jest ulokowanie rodziny w spółkach skarbu państwa. - To choroba, z którą musimy się mierzyć od wielu kadencji, nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości - mówił Wypij.

Polityka dziwi stosunek Prawa i Sprawiedliwości do osób, których przeszłość związana jest z PZPR. Uważa, że PiS "ma do tych osób słabość", czego dowodzi rekomendowanie ich do ważnych gremiów.