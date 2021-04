Porozumienie: Wygaszenie kadencji Gowina. Sąd zwrócił wniosek Bielana

Jak poinformował w piątek wicerzecznik Porozumienia, zdaniem sądu pod wnioskiem Adama Bielana powinien znaleźć się podpis złożony przez Jarosława Gowina.

"Uwzględniając jednak oczywisty fakt, że Jarosław Gowin nie złożył podpisu pod wnioskiem skierowanym do sądu przez Adama Bielana, sąd uznał wzywanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku (...) za zbędne i zwrócił wniosek jako złożony przez osobę nieumocowaną do reprezentowania w partii" - przekazano w uzasadnieniu sądu.

Był to drugi wniosek złożony przez Adama Bielana. Pierwszy został również zwrócony z przyczyn formalnych.

- 2 kwietnia 2021 roku absolutnie już możemy uznać cyrk Adama Bielana za zakończony - skomentował Jan Strzeżek.

Zapytany o przedstawicieli Porozumienia w rządzie, wicerzecznik partii odpowiedział, że po konwencji krajowej mogą zostać przedstawieni nowi kandydaci.

- Cyrk Adama Bielana kończy działalność, a ci ministrowie albo zostaną zdymisjonowani, albo PiS przyzna, że to ich ministrowie - mówił o Jacku Żalku, Zbigniewie Gryglasie i Michale Cieślaku.

Strzeżak wątpi, by Adam Bielan próbował założyć własną partię, ponieważ problem mogą stanowić podpisy. - Podejrzewam, że zebranie tylu podpisów przerośnie możliwości organizacyjne Adama Bielana, bo w tej chwili pełna liczebność cyrku Adama Bielana to jest sam Bielan, Kamil Bortniczuk i Zbigniew Gryglas - skomentował.