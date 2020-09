Polityk Porozumienia: Ducha "Piątki dla zwierząt" popieramy

Ociepa podkreślił, że Porozumienie zgłaszało poprawki do ustawy, które sprawiłyby, że "ta ustawa byłaby lepsza".

- Myślę, że koalicja istnieje, przed nami jest wiele wyzwań, globalnych, związanych i z pandemią, i z kryzysem gospodarczym. Polska potrzebuje stabilnego rządu, po to wygrywaliśmy wybory - podkreślił wiceminister obrony.

Pytany o słowa Marka Suskiego i Ryszarda Terleckiego, którzy rano przekonywali, że koalicja już nie istnieje, Ociepa odparł: "o tym, że koalicja się skończyła informuje w PiS prezes Jarosław Kaczyński".

- Mamy jasne stanowisko że dopiero kierownictwo PiS się skończy. Nie chce mi się wierzyć, że przekreślimy te pięć lat z tego powodu - dodał.

- Możemy tylko zaapelować o to, aby rozmawiać o tym co jest do zrobienia dla Polski na przyszłość - podkreślił Ociepa.

- Jesteśmy gotowi wrócić do rozmów koalicyjnych (o rekonstrukcji) i je szybko zakończyć. Jeśli mogę o coś apelować to, żeby było mniej emocji, a więcej refleksji jakie naprawdę wyzwania stoją przed Polską - dodał.