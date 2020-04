Gowin po spotkaniu z PO: Dobra atmosfera, daleko od konsensu

Pytany o przedstawione w poniedziałek propozycje PO, by wybory odbyły się 16 maja 2021 roku, Gowin stwierdził, że "propozycje Koalicji Obywatelskiej miały bardziej charakter hasłowy".

- Wstępnie mamy wątpliwości co do tego, do jakiego stopnia te rozwiązania są zgodne z konstytucją oraz jeszcze większe wątpliwości co do tego, jakie są szanse, aby te propozycje zostały przyjęte w Senacie. Umówiliśmy się na spotkanie w przyszłym tygodniu kiedy będziemy pracować na dokumentach - dodał Gowin.

Jednocześnie lider Porozumienia zapowiedział, że w piątek dojdzie do spotkania między przedstawicielami Porozumienia a KO na temat odmrożenia gospodarki i tzw. planu (Andrzeja) Sośnierza przedstawionego w ubiegłym tygodniu.

- Liczymy na to, że przedstawiciele partii opozycyjnych będą gotowi do rozmowy nad planem Sośnierza - dodał.

Gowin zaznaczył jednocześnie, że Porozumienie i Koalicja Obywatelska są "daleko od znalezienia konsensu" w sprawie sposobu przełożenia wyborów prezydenckich.

Lider Porozumienia w odpowiedzi na jedno z pytań stwierdził, że "na razie dla PiS optymalne jest przeprowadzenie wyborów 10 maja".