Kazimierz Michał Ujazdowski dołączy do PSL-Koalicji Polskiej

W rozmowie z Polsat News były minister spraw wewnętrznych i poseł Koalicji Polskiej Marek Biernacki powiedział, że jego klub poszerzy się nowego parlamentarzystę, senatora Kazimierza Michała Ujazdowskeigo.

- Będzie efekt śnieżnej kuli, będziemy się zwiększać, będziemy zwiększać swoją aktywność i poparcie społeczne - zapowiedział.

- To nie jest tajemnicą, że do nas przystąpi Kazimierz Michał Ujazdowski, tak samo Ireneusz Raś zgłosił akces do naszego klubu wyrzucony z klubu Platformy Obywatelskiej - powiedział Biernacki.

Dodał, że celem jego ugrupowania jest "budowa silnego centrum w Polsce". - Nam zależy na tym, żeby polskie społeczeństwo miało wybór, na dziś tego wyboru nie ma - dodał.



W ubiegłym tygodniu do PSL-Koalicji Polskiej dołączy wykluczony z PO posel Ireneusz Raś. - My od początku mówiliśmy, że chcemy budować racjonalne centrum, też chadecką odpowiedź na oczekiwania Polaków i cieszymy się, że Ireneusz Raś podjął decyzję o tym, aby wspólnie z nami budować ten centrowy, centroprawicowy projekt, który ma szansę odbierać głosy PiS - tłumaczył w rozmowie z PAP rzecznik PSL Miłosz Motyka.