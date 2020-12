Samorządowcy kontra rządowe weto dla UE

Ruch samorządowców

Najbliższy tydzień zapowiada się na bardzo intensywny nie tylko dla Zjednoczonej Prawicy, ale i dla opozycji. Na poniedziałek szykowana jest kolejna odsłona akcji samorządowców wokół prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (lidera ruchu Wspólna Polska) i innych samorządowców – nie tylko liderów dużych miast. Jej osią jest list do szefowej KE Trzaskowskiego i prezydenta Budapesztu Gergelyego Karacsony. Prezydenci apelują w nim o to, by dostęp do unijnych funduszy miały samorządy z pominięciem rządów. Jak wynika z naszych informacji, list podpisało już dziesiątki osób, w tym wielu burmistrzów mniejszych miejscowości z całej Polski.