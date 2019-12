Zuzanna Dąbrowska: Jak rośnie Zbigniew Ziobro

Minister sprawiedliwości prowadzi wojnę ze środowiskiem sędziowskim, bo to szybko buduje jego pozycję w skrajnie konserwatywnym elektoracie.

Zbigniew Ziobro czuje się w ogniu walki jak ryba w wodzie. Pod warunkiem, że jest to walka, która może mu przynieść polityczne profity i wzmocnić jego pozycję. Poniżej dalsza część artykułu

Wtedy nie zawaha się wystąpić nawet przeciw prezesowi PiS. Falstartu jednak wykonać nie chce, bo już raz musiał za zrobienie rozłamu przepraszać, a tego z kolei bardzo nie lubi.

Słowa o tym, że „ci, którzy najbardziej kołyszą łódką, pierwsi z niej wypadają", powtarzał kilka razy Adam Lipiński, najmocniejsza postać politycznego zaplecza Jarosława Kaczyńskiego i starego zakonu polityków wywodzących się przede wszystkim z Porozumienia Centrum. To on daje teraz sygnał, że Ziobro znalazł się na cenzurowanym. Nie wiadomo jednak, czy lider Solidarnej Polski się tym przejmie. Nie po to w pocie czoła prowadził kampanię wyborczą, nie po to wprowadził do Sejmu 18 posłów, żeby teraz się cofać. Tym bardziej że jego konkurent – drugi koalicjant PiS, Jarosław Gowin – zdobył sobie tożsamość i poprawił wizerunek kosztem kompromitacji PiS w sprawie 30- krotności limitu składek do ZUS. Porozumienie wyszło z cienia i zebrało oklaski. Teraz o to samo walczy Zbigniew Ziobro, tylko zwraca się do innych wyborców. Takich, o których może powalczyć np. z Konfederacją, albo takich, którzy tworzą najbardziej konserwatywne i prawicowe skrzydło PiS.

Jak można w polityce wygrać wojnę? Przede wszystkim samemu ją wywołując, bo w czasach pokoju następuje stabilizacja i młodzi (wciąż), ambitni (jak zawsze) politycy nie mają szans na awans. Mamy więc do czynienia z kolejnymi odsłonami wojny o sądy, które prowadzą ludzie ministra sprawiedliwości. Po co było karać sędziego, który domagał się wykonania wyroku i przedstawienia przez Kancelarię Sejmu podpisów pod listami poparcia kandydatów do KRS? Dlaczego prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie zawiesił sędziego Juszczyszyna ze skutkiem natychmiastowym w wykonywaniu wszelkich czynności służbowych w sądzie rejonowym i okręgowym? Dlatego, że zaostrzenie sporu z sędziami buduje karierę ministra sprawiedliwości. Dzięki protestom pod sądami wykazuje on swoją polityczną przydatność, staje się mężem opatrznościowym rządzącej prawicy i szeryfem walczącym z liberalnymi miazmatami. Jednym słowem – rośnie.