KO chce ocenić Kaczyńskiego

Sejm w grudniu może być areną kolejnych politycznych starć. I nie chodzi o nowe ustawy antykryzysowe.

Koalicja Obywatelska chce, by Sejm jak najszybciej zajął się wnioskiem o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. – To, co się dzieje na ulicach polskich miast i Warszawy, skandaliczne zachowania policji: bezpośrednio za całą tę sytuację odpowiada wicepremier Jarosław Kaczyński – mówił we wtorek poseł PO Paweł Olszewski. Najbliższe posiedzenie odbędzie się najpewniej w piątek i będzie dotyczyć przyjęcia stanowiska Senatu ws. ustawy umożliwiającej handel w niedzielę 6 grudnia. Na posiedzeniu w przyszłym tygodniu – Sejm może zająć się wnioskiem o wotum nieufności dla wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Poniżej dalsza część artykułu

Dla KO wniosek dotyczący Kaczyńskiego, podpisany też przez Lewicę i wspólnie złożony, to pierwsza okazja od 2015 roku, by postawić prezesa PiS przed gremium, które będzie go oceniało. – Los prezesa Kaczyńskiego będzie w rękach Ziobry, Gowina, Ardanowskiego. Po raz pierwszy – podkreśla w rozmowie z nami Cezary Tomczyk, szef klubu KO. W najbliższym czasie KO ma przedstawić kilka raportów, w tym dotyczący działań rządu w walce z Covid-19 oraz Szpitala Narodowego.

Poza kolejnymi ustawami antykryzysowymi Sejm może zająć się w tym miesiącu dwiema sprawami, które wywołują szczególnie dużo emocji. Pierwsza to kwestia wyboru nowego RPO. PiS dwukrotnie odrzuciło już kandydaturę mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Swojego kandydata lub kandydatki PiS jeszcze nie przedstawiło. Aby powołać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, potrzebna jest też zgoda kontrolowanego przez opozycję Senatu. Dlatego politycy PiS sugerują, że być może potrzebne jest polityczne porozumienie z opozycją w sprawie kandydata lub kandydatki, który byłby akceptowalny dla wszystkich. – Myślę, że dobrze by też było, żeby opozycja przedstawiła jakąś propozycję, która byłaby do przyjęcia przez Zjednoczoną Prawicę – powiedział we wtorek wice-rzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak zaznaczył Fogiel, procedura wyboru ruszy ponownie w ciągu najbliższych kilku dni. Fogiel przyznał też, że i PiS ma kilka potencjalnych kandydatur, ale mogą zostać zablokowane przez senacką większość. – Ostatnia próba porozumienia z PiS była przy okazji podwyżek i zakończyła się klęską – zauważa nasz rozmówca z jednej z partii opozycyjnych. Drugim tematem, który cały czas budzi ostre emocje, jest kwestia aborcji i prezydenckiego projektu dotyczącego możliwości usunięcia ciąży z powodu letalnych wad płodu. Prezydenccy doradcy podkreślają oficjalnie, że orzeczenie powinno zostać opublikowane, a ich zdanie podziela część polityków PiS.

Rząd w oficjalnym stanowisku przyjętym we wtorek stwierdził, że orzeczenie TK powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez TK uzasadnienia. „Publikacja wyroku wraz z uzasadnieniem pozwoli na minimalizację wątpliwości obywateli dotyczących motywów oraz skutków prawnych orzeczenia, co jest szczególnie istotne w tak ważnej społecznie sprawie, w czasach stanu epidemii" – czytamy w stanowisku. Ale nikt z naszych rozmówców nie jest pewny, czy i kiedy Sejm rzeczywiście rozpocznie prace nad prezydenckim projektem.

Opozycja bardzo uważnie obserwuje i sprawdza, co dzieje się w PiS. Zdaniem większości naszych rozmówców z sejmowych kuluarów w PiS cały czas obecne są wewnętrzne napięcia, a każde bardziej kontrowersyjne legislacyjne posunięcie natychmiast wywoła kolejne spory.