Michał Kolanko: Ostry cień Joe Bidena nad PiS

Mimo deklaracji Trumpa i jego zespołu o kolejnych pozwach sądowych to już wkrótce PiS w Polsce będzie musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością relacji polsko-amerykańskich. I jest jasne, że politycznie sytuacja partii rządzącej zrobi się po objęciu władzy przez Joe Bidena nieco bardziej skomplikowana niż wcześniej. Przynajmniej w niektórych obszarach.

Kilka tygodni przed wyborami w dokumencie programowym kampanii Bidena wobec Polski jasno zapisano, że kandydat demokratów będzie „stawał w obronie zasady praworządności". Dla Trumpa priorytetem było zupełnie co innego. A PiS nie potrzebuje teraz otwarcia kolejnego frontu, bo i tak ma już ich wystarczająco wiele.

Na szczęście dla partii rządzącej zwycięstwo Bidena nie będzie oznaczało zwrotu w amerykańskiej polityce bezpieczeństwa. Mało prawdopodobne też, że zakwestionowaniu ulegnie współpraca w zakresie energetyki czy też postawa amerykańskiej administracji wobec kwestii telekomunikacyjnych, jak 5G. To dla PiS strategiczne obszary w kontekście geopolitycznym i bezpieczeństwa.

Jednak PiS, jeśli w przyszłości będzie chciało forsować bardziej kontrowersyjne projekty, np. zapowiadana od lat repolonizacja/dekoncentracja mediów, to z administracją Joe Bidena będzie to dużo trudniejsze, o ile nie całkowicie niemożliwe. Kilka takich tematów miało być częścią tzw. jesiennej ofensywy programowej. Teraz wszystko wskazuje na to, że niektóre zmiany, o których od lat dyskutowano w partii Jarosława Kaczyńskiego, mogą być odłożone całkowicie ad acta. Być może potrzebna będzie bardziej elastyczna strategia, „deeskalacja" na kilku polach.