Viktor Orbán stracił stolicę i kilka dużych miast

Przed niedzielnymi wyborami lokalnymi partie opozycyjne zjednoczyły się i wystawiły wspólnych kandydatów. Doprowadziło to do wygranej nie tylko w stolicy, ale i w siedmiu innych dużych miastach kraju (m.in. w Egerze, Pecsu, Miszkolcu i Szombathely). Wraz z wcześniej zdobytymi stanowiskami daje to opozycji władzę w dziesięciu miastach. Analitycy zauważyli, że frekwencja wyborcza w większych miastach był większa niż w poprzednich wyborach w 2014 roku. Ale nie oznaczało to automatycznie zwycięstwa opozycji.