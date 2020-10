Sondaż IBRiS: Polacy nie wierzą w koniec konfliktu Kaczyńskiego z Ziobrą

Przeciwnego zdania jest zaledwie 22,6 proc. respondentów, co oznacza, że nie wierzy w to nawet część wyborców PiS. Potwierdza to badanie elektoratów: osoby głosujące na PiS i Zjednoczoną Prawicę są zdezorientowane. 47 proc. wierzy w zgodę liderów, ale 28 proc. nie wierzy, a 25 proc. nie wie, co w tej sprawie myśleć. To znaczy, że większość wyborców obecnej władzy nie jest optymistami co do perspektywy zażegnania konfliktu. Można zaryzykować tezę, że są to ci, którzy głosują na ZP z przyczyn nie ideologicznych, lecz praktycznych, czyli transferów socjalnych oraz pozytywnych opinii o poziomie życia i gospodarce. Jeśli bowiem sprawdzimy na osi ideowej siłę wiary respondentów w możliwość osiągnięcia trwałej zgody, to widać wyraźnie, że im ktoś bardziej utożsamia się ze światopoglądem prawicowym, tym bardziej wierzy w to, że konflikt wygaśnie. Wśród wyborców określających się jako „zdecydowanie prawicowi" odsetek wierzących w koniec wojny liderów to już 58 proc.