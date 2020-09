Andrzej Sośnierz: Rządzący bagatelizują epidemię

Można było to przewidzieć i tego uniknąć. To, co prowadzimy, to nie walka, tylko biedne reagowanie. Od początku epidemii nie nauczyliśmy się wyłapywać tych, którzy wirusa rozsiewają. Najbardziej smuci, gdy wykazujemy dobrą odporność na naukę i doświadczenie. Wystarczy spojrzeć na województwo śląskie, które było liderem zakażeń, a po szerokiej akcji intensywnego testowania województwo to jest na czwartym, piątym miejscu w Polsce. Tego typu działania pozwalają zmniejszyć liczbę zakażeń. Doświadczenie zarówno ze Śląska, jak i innych krajów powinno być wystarczającym powodem do zmiany.