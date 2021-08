Członkowie koła Polskie Sprawy zakładają partię

Koło zostało założone w kwietniu przez troje posłów: dwoje związanych wcześniej z Kukiz'15 i wybranych następnie z list PSL, czyli właśnie Ścigaj i Szramkę, a także Andrzeja Sośnierza, członka Porozumienia, wybranego z list PiS. W lipcu dołączyli do nich byli posłowie PiS Zbigniew Girzyński i Małgorzata Janowska, jednak ta druga powróciła do klubu partii rządzącej.

I byłaby już 18. ugrupowaniem mającym swą reprezentację w Sejmie lub Senacie. Przy Wiejskiej zasiadają bowiem posłowie PiS, Solidarnej Polski, Porozumienia, PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska, Zielonych, Nowej Lewicy, PPS, Razem, Wiosny Roberta Biedronia, PSL, Unii Europejskich Demokratów, Konfederacji, Polski 2050, Kukiz'15, a nawet teoretycznie Demokracji Bezpośredniej, która co prawda nie ma posła czy senatora, za to podpisała porozumienie z ruchem Pawła Kukiza.

Wątpliwości ma specjalista od komunikacji strategicznej dr Sergiusz Trzeciak. – Do budowy partii politycznej potrzeba strategii, pieniędzy i struktur. I o ile pierwszy element można pozyskać, z kolejnymi dwoma jest duży problem – komentuje. – W ostatnich latach co prawda wchodziły do Sejmu ugrupowania opierające się głównie na osobowości lidera, ale wypełniały lukę, której obecnie nie widzę. Choć nie oznacza to, że nie pojawi się w najbliższych miesiącach – mówi.