AfD zatrzęsie Niemcami, ale nie zyska władzy w landach

– Gdyby AfD jednak tu wygrała, byłaby to dotkliwa porażka dla socjaldemokratów i dla premiera Dietmara Woidkego. Jednak wszystkie pozostałe partie będą izolowały AfD, zapowiedziały, że nie dopuszczą jej do władzy – powiedział „Rzeczpospolitej" Henry Lohmar, redaktor naczelny „Märkische Allgemeine", czołowego dziennika Brandenburgii.

Nawet jako siła nr 2 Alternatywa będzie mogła tryumfować, bo była dotychczas w landtagu czwarta, po zdobyciu przed pięciu laty 12 proc. głosów. – Część zwolenników AfD wspiera ją ze względu na głoszoną niechęć do cudzoziemców czy skrajną prawicowość, ale sądzę, że większość to ludzie sfrustrowani, ci, co czują, że stracili na wydarzeniach po upadku muru berlińskiego – podkreśla Henry Lohmar. Według niego koalicja SPD i Lewicy albo będzie musiała poszerzyć się o Zielonych, albo z trzech partii powstanie jakaś inna.

Premier Saksonii Michael Kretschmer walczy o przetrwanie w okręgu jednomandatowym w Görlitz z kandydatem AfD Sebastianem Wippelem, który wyprzedził tu niedawno kandydata CDU w pierwszej turze wyborów na burmistrza. AfD uważa, że porażka Kretschmera to szansa na przejęcie steru w saksońskiej CDU przez skrzydło konserwatywne. A ono byłoby skłonne do wprowadzenia Alternatywy do rządu. To koszmarny sen Angeli Merkel.