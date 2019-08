Włochy: Rynki liczą nawet na radykalną lewicę

Przełom nastąpił po południu, gdy przywódcy Partii Demokratycznej zgodzili się, aby premierem nowej koalicji pozostał profesor Giuseppe Conte, który kierował odchodzącym rządem utworzonym przez Ligę i M5S. Przystali oni także na to, by wicepremierem pozostał lider radykalnego ruchu Luigi Di Maio.

Powstanie nowej koalicji niesie jednak znaczące ryzyko. M5S przez lata zapewniał, że nigdy nie wejdzie we współpracę z którymś z tradycyjnych ugrupowań politycznych, uznając, że są one „skorumpowane".

Współpraca PD może więc znacząco osłabić wiarygodność partii Beppe Grilla przed następnymi wyborami, tym bardziej że po półtora roku współpracy z Ligą straciła ona w sondażach połowę poparcia i jest popierana już tylko przez 15–16 proc. elektoratu. Ale podobne ryzyko podejmują też demokraci. Ich nowy partner koalicyjny zajmował bowiem do tej pory dwuznaczne stanowisko w sprawie członkostwa w Unii, uznając, że źródłem problemów gospodarczych Włoch jest przynależność do strefy euro.

Di Maio lansował także program powszechnego, minimalnego dochodu dla najuboższych, na co kraju z długiem 2,5 bln euro nie stać. Bezpośrednim powodem zerwania współpracy z Ligą był spór o budowę linii superszybkiej kolei między Turynem i Lyonem, co zdaniem M5S nie jest potrzebne. Jednak umiarkowana włoska lewica też chce przyspieszyć wzrost gospodarczy m.in. poprzez program modernizacji infrastruktury. W samej Partii Demokratycznej gorącym zwolennikiem koalicji umiarkowanej i radykalnej lewicy jest były premier i burmistrz Florencji Matteo Renzi, osobisty arcyprzeciwnik Salviniego. Wskazuje on na Portugalię, gdzie taki układ z powodzeniem funkcjonuje od dwóch i pół roku. Znacznie bardziej ostrożny wobec tej koncepcji jest jednak obecny przywódca partii Nicola Zingaretti.