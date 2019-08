Politycy PiS wściekli na Ziobrę. Przypominają o 2007 roku

Afera „farmy internetowych trolli" wokół Ministerstwa Sprawiedliwości weszła w środę na kolejny poziom. Opozycja domaga się dymisji szefa resortu i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział projekt ustawy rozdzielającej te dwie funkcje i zwrócił się w środę bezpośrednio do prezesa PiS. – Jeśli nie będzie zaangażowania ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy, że on toleruje i sankcjonuje takie zachowania, wykraczające poza normy cywilizacji zachodniej – powiedział Schetyna w trakcie konferencji prasowej. Schetyna stwierdził też, że jeśli do końca tygodnia nie będzie decyzji o dymisji Ziobry, to Koalicja Obywatelska złoży wniosek o jego odwołanie.

