Wielki powrót talibów

Talibowie, brodaci fundamentaliści islamscy w czarnych turbanach, szybko opanowują Afganistan. Gorliwie zabrali się do tego trzy miesiące temu, gdy prezydent Joe Biden zapowiedział całkowite wycofanie wojsk amerykańskich do 11 września.

Teraz talibowie są bliscy zdobycia trzech ważnych miast, na zachodzie i południu. Zapuszczają się do Kabulu. Stoją za wtorkowym atakiem na dom ministra obrony, położony w najbardziej strzeżonej części stolicy. Budzą przerażenie szczególnie tych Afgańczyków, którzy są w oczach fundamentalistów zdrajcami: współpracowali z obcymi, mają inną wizję życia. Pochodzą z innej społeczności. Talibowie to zazwyczaj Pasztuni, przedstawiciele największej grupy etnicznej.

Trwa ucieczka Afgańczyków, zwłaszcza z większych miast, których styl życia nie pasuje do ultrakonserwatywnych przekonań talibów. Tylko do sąsiedniego Iranu trafia co dzień ponad 10 tys. afgańskich uchodźców. Nowym exodusem imigrantów do Europy straszą już tabloidy w najbogatszych krajach unijnych.