Rekordowe tablice mają informować o dofinansowaniu z Funduszu Polski Ład

– Rządowy Fundusz Polski Ład to 20 miliardów złotych, które zapewnią bezprecedensowe, niespotykane w historii Polski wsparcie dla samorządów – reklamował na początku lipca premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział w ten sposób start nowego funduszu, który ma pomóc wyjść z kryzysu wywołanego pandemią.

Jego nazwa nawiązuje do wielkiego programu PiS dotyczącego m.in. zmian w podatkach. Wspomniane 20 mld ma iść głównie na drogi, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną czy gospodarkę odpadami. To tylko pilotaż, bo w ciągu kilku lat do regionów ma popłynąć 140 mld zł.