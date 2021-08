Rafał Trzaskowski: „Polski Ład” to oszustwo PiS

Jakąś formą rozliczenia są porozumienia i traktaty powojenne oraz transfery finansowe, których Niemcy dokonują poprzez UE. PiS-owi trudno dziś na serio wrócić do kwestii reparacji. Rządzący, mówiąc o reperacjach, robią to tylko ze względów politycznych, na użytek wewnętrzny. Jeśli byłoby inaczej, prowadziliby poważne rozmowy na ten temat ze stroną niemiecką.

Jarosław Kaczyński powiedział w tygodniku „Sieci”, że za odbudowę Pałacu Saskiego powinny zapłacić Niemcy. Mówił m.in.: „powinni nam zapłacić setki miliardów dolarów za wszystkie zniszczenia z okresu II wojny światowej, choć pamiętamy także o rabunku z okresu I wojny światowej”. Podziela pan ten pogląd?

Rozumiem, że pan wicepremier Kaczyński ma umówione spotkania w Berlinie i będzie negocjował z niemieckim rządem zadośćuczynienie za obie wojny? Jeżeli Jarosław Kaczyński pojedzie do Berlina i zacznie negocjować kwestię reparacji, to dopiero wtedy uznam, że jest to poważny wniosek wart komentarza. Teraz są to publicystyczne wypowiedzi, które nie mają nic wspólnego z prawdziwymi intencjami rządu. A co do Pałacu Saskiego – zgodzi się pan, że nie jest to sprawa pierwszorzędnej wagi. W Polsce i Warszawie są ważniejsze potrzeby, tym bardziej w czasie pandemii, ze wsparciem ochrony zdrowia na czele.

Polski parlament powinien uchwalić nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, która ograniczy restytucję mienia ocalałych z Holokaustu?

Sprawę trzeba załatwić. PO zgłosiła poprawki do projektu ustawy. Spraw, które są w toku, nie można nagle przeciąć. Należy także wdrożyć vacatio legis po to, aby wszyscy do zmian mogli się przygotować. Przy tak trudnych decyzjach potrzebna jest także duża aktywność dyplomatyczna rządu i pewna osłona tego typu decyzji. Ten rząd tego nie robi. Jeśli PiS naprawdę chce załatwić sprawę roszczeń, to trzeba także wreszcie uchwalić ustawę reprywatyzacyjną. Sześć lat PiS atakował Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz mnie, by potem przez czas swojej kadencji tej sprawy nie załatwić.

Wystąpi pan do rady miasta o nadanie jednej ze stołecznych ulic imienia Lecha Kaczyńskiego?

Zgłaszałem swoją propozycję, ale wszystko rozbiło się o bardzo silny, uzasadniony sprzeciw radnych.

Lechowi Kaczyńskiemu należy się ulica w Warszawie?

Tak.