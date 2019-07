Nie wolno uśmiercać prezydenta

Tymi, którzy nie chcieli dziękować Allahowi, zajęła się policja. Dotychczas aresztowano co najmniej trzy osoby, które w prywatnych rozmowach powątpiewały w zdrowie lub życie Berdymuchamedowa (w tym pracownika wodociągów w Aszchabadzie).

„Berdi stworzył taki system polityczny, w którym łatwiej uwierzyć w plotkę niż fakt" – pisał trochę proroczo jeszcze w czerwcu „Foreign Policy" o turkmeńskim reżimie. Ale nie tylko on. Podobnie zachowywali się trzy lata temu zarówno mieszkańcy, jak i artyści sąsiedniego Uzbekistanu rządzonego równie autorytarnie. 27 sierpnia 2016 roku pojawiły się plotki o śmierci ówczesnego prezydenta kraju Islama Karimowa. Opozycyjne media poinformowały, że po obfitym przyjęciu z uzbecką kadrą olimpijską (sportowcy przywieźli wtedy z igrzysk cztery złote medale) znalazł się w stanie śmierci klinicznej. Miejscowi artyści – jak na komendę – wystąpili z wezwaniami, by nie wierzyć w te informacje. 1 września miejscowa telewizja nadała wystąpienie Karimowa, w którym pozdrowił mieszkańców kraju z Dniem Uzbekistanu. Ale już następnego dnia poinformowano, że prezydent nie żyje i to od tygodnia.