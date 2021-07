Unijne dowody z polskim poślizgiem. Poseł mówi o blamażu

Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie rozpocznie od 2 sierpnia wydawania obywatelom dowodów osobistych „na odcisk palca". Mimo iż mieliśmy jak każde państwo unijne na przygotowania dwa lata, to na miesiąc przed zakupem sprzętu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego negatywnie zaopiniowała czytniki wybrane w przetargu. Miała dostarczyć je firma z Gdyni. Jak wyjaśnia „Rz" Kancelaria Premiera, która ogłaszała ten przetarg „z uwagi na wystąpienie ważnych przyczyn, umowa została rozwiązana 9 lipca 2021 r., ze skutkiem natychmiastowym". KPRM podkreśla jednak, że „nie poniosło tytułem tego jakichkolwiek kosztów". Przyznaje, że „egzemplarze testowe zostały dostarczone do ABW po dokonaniu wyboru w trybie ustawy pzp".

– Jak to nie poniosła szkody? Ponieśli ją obywatele Polski, którzy nie otrzymają dowodów z danymi biometrycznymi i mogą mieć z tego powodu kłopoty podczas kontroli granicznej. To był unijny przetarg, którego Polska jako jedyny kraj nie potrafiła sprawnie zrobić. To jest międzynarodowy blamaż – mówi Biernacki.

Jak pisaliśmy, to Kancelaria Premiera popełniła błąd w przetargu na czytniki do dowodów osobistych. Sprzęt o niskiej jakości zamówiła dla dużej bazy danych, na co zwracały uwagę startujące w przetargu firmy. Wadliwy miał być niski profil skanowania – KPRM wskazała FAP10, który nie skanuje w całości linii papilarnych palca. W przypadku 30 mln osób w bazie nie gwarantuje to odpowiedniej weryfikacji.