Jerzy Buzek: rekordzista polityczny

Jako naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego (inżynier-mechanik-energetyk) przez całą pracę zawodową zajmował się problemem zanieczyszczeń powietrza, co było w latach 80. działalnością pionierską. W późniejszym okresie, przez 13 lat w Polskiej Akademii Nauk, kierował zespołem eksperckim ds. ochrony powietrza. Widocznie miejsce urodzenia zobowiązuje: Buzek to Ślązak ze Śmiłowic na Śląsku Cieszyńskim. To w tym regionie najwcześniej dały się odczuć brzydko pachnące skutki industralizacji. Był jednym z dwóch polskich premierów wyznania ewangelickiego (pierwszy to Sławoj-Składkowski). Rodzina Buzków uczestniczyła w polskiej polityce jeszcze za czasów II Rzeczypospolitej, będąc częścią społeczności polskiej w Zaolziu. Ojciec Buzka był inżynierem.