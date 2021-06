Armenia. Druga szansa dla Paszyniana

Na trzecim miejscu znalazł się blok Mam Honor, jednym z liderów jest były prezydent Serż Sarkisjan. Ugrupowanie zdobyło 5,2 proc. głosów i nie przekroczyło wymaganego dla koalicji 7-procentowego progu wyborczego (dla partii wynosi on 5 procent). Ale zgodnie z lokalnym prawem w parlamencie muszą być co najmniej trzy ugrupowania, jeżeli próg przekraczają dwa, to dołącza do nich jedna z tych, co nie przekroczyły progu, mająca najlepszy wynik. Mam Honor znajdzie się w parlamencie z sześcioma mandatami (na 101).