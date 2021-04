Chciwość pogrąża Davida Camerona

– Nie trafi do więzienia, ale to przyniesie mu wiele wstydu i pozbawi resztek wpływów politycznych, jakimi dysponuje – mówi „Rzeczpospolitej" profesor Kevin Theakston, dziekan katedry brytyjskiego systemu władzy na Uniwersytecie w Leeds.

Już w 2011 r. jako szef rządu David Cameron powołał na jednego ze swoich doradców australijskiego miliardera Lexa Greensilla. Miał w siedzibie premiera przy Downing Street 10 swoje biura i stały dostęp do szefa rządu. Gdy po przegranym referendum w sprawie pozostania w Unii Cameron podał się do dymisji (w 2016 r.), kontakt się nie urwał. Przeciwnie, dwa lata później były premier został formalnie zatrudniony przez Greensill Capital, fundusz założony przez Australijczyka. Od tego czasu zarobił tu „miliony" funtów.

Chociaż sprawa zajmuje brytyjskie media od wielu tygodni, Cameron dopiero teraz przerwał milczenie i w oświadczeniu przyznał, że choć „prawa nie złamał", to „wiele się nauczył" i „powinien był trzymać się tylko najbardziej formalnych kanałów komunikacji" z przedstawicielami władz. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości będzie to konieczne. Sprawa Camerona ma bowiem być punktem wyjścia do opracowania nowych, o wiele bardziej rygorystycznych zasad działalności lobbystycznej, jak to jest m.in. w USA i Kanadzie. Zadanie zostało powierzone znanemu prawnikowi Nigelowi Boardmanowi. Jeden z pomysłów zakłada, że wszelkie kontakty z władzami będą możliwe tylko na piśmie i zarejestrowane w dzienniku urzędowym.