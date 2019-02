Premier ujawni, co kontrolował

Sąd zmusił Kancelarię Premiera do ujawnienia wyników kontroli z ostatnich pięciu lat.

Do końca marca Kancelaria Premiera opublikuje kilkadziesiąt wystąpień pokontrolnych z badań przeprowadzonych w agencjach, ministerstwach i spółkach od listopada 2014 r. do dziś. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zakończył wieloletni spór o to, co rząd musi publicznie ujawniać.

O tym przełomowym wyroku z września 2018 r. jako pierwsza napisała „Rzeczpospolita". Generalny inspektor danych osobowych przegrał z Kancelarią Premiera sprawę o ochronę danych osób publicznych. Naczelny Sąd Administracyjny – a wcześniej WSA w Warszawie – oddalił kasację GIODO uznając, że prywatność osób publicznych jest ograniczona.

Chodziło o ujawnienie wyników kontroli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w 2013 r. na temat nepotyzmu, kumoterstwa, faworyzowania krewnych i znajomych przy zatrudnianiu i awansowaniu w ARiMR. Raport opisywał z nazwiskami konkretne przypadki związków rodzinnych wysokich stanowiskiem urzędników. Usunięto go z biuletynu informacji publicznej po skardze związków zawodowych. Uznały one, że KPRM złamał prawo, ujawniając dane osób członków ich rodzin, które nie piastują funkcji publicznych.

W efekcie sporu rząd (najpierw Ewy Kopacz, a potem Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego) przestał publikować wyniki kontroli w podległych mu instytucjach, tłumacząc, że czeka na wytyczne sądu, jak i co może ujawniać publicznie. Od listopada 2014 r. opinia publiczna nie poznała wyników żadnej kontroli przeprowadzonej przez służby premiera m.in. o zatrudnianiu kancelarii prawniczych czy mobbingu w Ministerstwie Zdrowia.

Wyrok NSA nie pozostawia złudzeń – opinia publiczna będzie mogła zapoznać się nie tylko z głośną kontrolą. „Okolicznością niesporną pozostaje, iż treść przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej" – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. – „Wyniki tej kontroli, w tym ujawnione dane osobowe pracowników wysokiego szczebla Agencji i ich powiązania rodzinne z pracownikami zatrudnionymi w tej instytucji, dotyczyły funkcjonowania tej jednostki i miały znaczenie dla ukształtowania się poglądu o sposobie jej działania. W tym przypadku sfera prywatności osób wymienionych w zaskarżonej decyzji GIODO bez wątpienia powiązana była z wykonywaniem przez nie funkcji publicznych w Agencji" – ocenił sąd.

Po publikacji „Rz" KPRM przyznała, że po analizie uzasadnienia wyroku NSA zdecydowała o przygotowaniu publikacji z kontroli, zastrzegając, że „w związku ze znaczącymi zmianami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych) dane osobowe, poza należącymi do osób pełniących funkcje publiczne, muszą zostać poddane anonimizacji".

Kancelaria Premiera rocznie przeprowadza nawet kilkadziesiąt kontroli i audytów wewnętrznych. Dotyczą konkursów na stanowiska, wydawania pieniędzy, tworzenia prawa w ministerstwach. Wiele z nich kończy się doniesieniem do prokuratury.

Jak wyjaśnia nam Centrum Informacyjne Rządu, „dokumentacja pokontrolna jest obecnie przygotowywana do publikacji w BIP KPRM w zakładce Kontrola/Nadzór". Dotychczas przygotowano ponad 20 dokumentów. CIR zapewnił, że raporty będą publikowane sukcesywnie, a proces ma zostać sfinalizowany do końca marca.

Krzysztof Izdebski z Fundacji e-Państwo podkreśla, że publikacja wyników kontroli ma ogromny wpływ na przejrzystość działania polityków i urzędników oraz jakości ich działania. – Dzięki kontrolom premiera dowiadujemy się, jak funkcjonuje państwo, a my możemy je z tego rozliczyć – mówi.