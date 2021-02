Nowy Ład Prawa i Sprawiedliwości czeka na swoją chwilę

Sytuacja Zjednoczonej Prawicy jest złożona, co sami przyznają nasi rozmówcy z partii. PiS w ostatnich miesiącach musi się zmagać z licznymi kryzysowymi sytuacjami, w tym pandemią koronawirusa – która wchodzi w III falę – oraz mało stabilną sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. Tylko w ostatnią sobotę doszło do dymisji wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego, co Solidarna Polska nazywa działaniem wbrew umowie koalicyjnej.