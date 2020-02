Resztką sił przeciw Salviniemu

Kraj nie był w tak złej kondycji gospodarczej od siedmiu lat. Nie przeżył też tak głębokiej zapaści demograficznej od przeszło stu lat. Partie rządowe łączy już tylko strach przed oddaniem władzy koalicji z udziałem skrajnej prawicy.

Gregoretti: tej nazwy Matteo Salvini z pewnością nie zapomni nigdy. Nosił ją statek pełen imigrantów, który półtora roku temu starał się dobić do któregoś z włoskich portów. Salvini, wówczas wicepremier i szef MSW, tygodniami odmawiał na to zgody, wystawiając na szwank życie i zdrowie pasażerów. Poniżej dalsza część artykułu

W grudniu ub.r. sąd w Katanii postanowił wystawić za to rachunek dzisiejszemu liderowi opozycji i wystąpił do Senatu o zgodę na uchylenie mu immunitetu. Senatorowie stosunkiem 152 głosów za przy 76 przeciw wyrazili tydzień temu na to zgodę. Liderowi Ligi grozi teraz nawet 15 lat więzienia, no i koniec znakomicie rozwijającej się kariery politycznej.

Ale Salvini nie zdradza z tego powodu żadnych oznak zatroskania.

– Chciałem tylko bronić mojego narodu. Nie wiem, ile będzie ich kosztowało udowodnienie, że jestem kryminalistą. Ale muszą sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę sądzą nie mnie, tylko naród – oświadczył w „La Stampie".

Piękna figura retoryczna nie do końca jest odcięta od rzeczywistości. Opublikowany w tym tygodniu sondaż dla instytutu TecNe pokazuje, że koalicja partii konserwatywnych i skrajnej prawicy – Ligi (30,4 proc.), Braci Włochów (12,5 proc.) i Forza Italia (7,2 proc.) – zdobyłaby ponad połowę głosów, co przy włoskiej ordynacji przekłada się na przytłaczającą większość w parlamencie. A chodzi o ugrupowania, które są zgodne, że należy maksymalnie ograniczyć imigrację. Latem ub.r. Salvini postanowił zerwać współpracę z populistycznym lewicowym Ruchem Pięciu Gwiazd (M5S) w nadziei, że otworzy to drogę do przedterminowych wyborów i przejęcia przez Ligę „całości władzy". Ten scenariusz się nie spełnił, bo niespodziewanie umiarkowana, lewicowa Partia Demokratyczna utworzyła koalicję z M5S, ruchem, który do tej pory był zaprzysięgłym wrogiem politycznego establishmentu.

W styczniu Salvini nie zdołał w dodatku odbić w wyborach regionalnych Emilii-Romanii, tradycyjnego bastionu lewicy. A załamanie (do 148 tys. osób) liczby cudzoziemców, którzy osiedlili się we Włoszech, zepchnęło w oczach wielu wyborców na dalszy plan ulubiony punkt programu Ligi: imigrację.

Jednak pozew sądu w Katanii może znowu zmobilizować zwolenników prawicy i wreszcie wymusić przyspieszenie wyborów zaplanowanych dopiero na 2023 r.

Dynamika polityczna w Rzymie wskazuje, że jest to scenariusz coraz bardziej prawdopodobny. M5S, który w wyborach w marcu 2018 r. otrzymał 32,7 proc. głosów, teraz mógłby liczyć tylko na 13,4 proc. poparcia.

– Luźne ugrupowanie utworzone przeszło 10 lat temu poprzez internet przez Beppe Grillo nie zdołało przekształcić się w wiarygodną partię polityczną. Najpierw dało się całkowicie zdominować przez Salviniego, później zaś jego przywódcy pokłócili się z powodu tego, czy blokować wielkie projekty infrastruktury oraz w jaki sposób wprowadzić powszechny minimalny dochód socjalny mimo ogromnego długu Włoch. Partia Demokratyczna zdaje sobie sprawę, że utrzymanie koalicji z taką siłą podważa także jej własny wizerunek w oczach wyborców – mówi „Rz" Ettore Greco, zastępca szefa Włoskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IAI) w Rzymie.

Demokraci, którzy jeszcze kilka lat temu byli największą partią kraju, teraz mogą liczyć tylko na 20 proc. głosów.

Powrót do władzy Salviniego tym razem w roli premiera wywołuje niepokój w Brukseli. Lider Ligi już przed wyborami w 2018 r. podawał w wątpliwość sens pozostania kraju w strefie euro oraz przestrzegania unijnych limitów deficytu budżetowego. W utworzonej przez niego koalicji ważną rolę odgrywałaby liderka Braci Włochów (FI) Giorgia Meloni, która otwarcie mówi o przywiązaniu do „dziedzictwa Benito Mussoliniego". Jej zdaniem do faszyzmu należy mieć stosunek „spokojny": choć nie może być mowy o obaleniu demokracji, to trzeba też uznać osiągnięcia Duce.

FI pozostaje w sondażach na fali, bo wielu nacjonalistycznych wyborców nie może zapomnieć Salviniemu, że jego dawne ugrupowanie Liga Północna dążyło do secesji północnych regionów kraju.