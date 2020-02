Koniec partii ojca premiera Morawieckiego

Sąd wprowadził kuratora do Wolnych i Solidarnych, a związków z ugrupowaniem wypierają się jego byli liderzy.

Paweł Wiącek – tak się nazywa najważniejsza obecnie osoba w partii Wolni i Solidarni. Nie jest jednak politykiem, lecz kuratorem sądowym. W listopadzie ubiegłego roku ustanowił go dla tego ugrupowania Sąd Okręgowy w Warszawie. Oznacza to w praktyce koniec partii, której założycielem i przewodniczącym był zmarły we wrześniu Kornel Morawiecki, legendarny opozycjonista i ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Poniżej dalsza część artykułu

W ubiegłej kadencji partia była istotnym elementem układu rządzącego, choć powstała nieco przypadkowo. Wszystko zaczęło się w kwietniu 2016 roku, gdy ówczesna posłanka Kukiz'15 Małgorzata Zwiercan zagłosowała w Sejmie na dwie ręce, oddając też głos za nieobecnego na sali Kornela Morawieckiego.

Została za to usunięta z klubu, a wraz z nią odeszli inni posłowie Kukiz'15: Morawiecki i Ireneusz Zyska. Morawiecki zadeklarował rejestrację partii, a sejmowe koło zasilili kolejni byli posłowie Kukiz'15: Sylwester Chruszcz, Adam Andruszkiewicz i Jarosław Porwich.

W apogeum swojej świetności Wolni i Solidarni zapewniali znaczące wsparcie w głosowaniach Prawu i Sprawiedliwości, posiadającemu kruchą przewagę na sali obrad. Rozrastały się też struktury lokalne, szczególnie na początku 2018 roku.

Sytuacja zaczęła się psuć w okolicach wyborów samorządowych jesienią 2018 roku. Wtedy wyszło na jaw, że przedstawiciele ugrupowania próbowali zarejestrować listę wyborczą z podpisami zmarłych osób. W wyborach do sejmików partia zdobyła zaledwie 0,78 proc. poparcia.

Koło poselskie zaczęli opuszczać kolejni politycy, przechodząc do PiS. Chodzi o Sylwestra Chruszcza, Adama Andruszkiewicza i Ireneusza Zyskę, z czego dwaj ostatni są obecnie wiceministrami. W eurowyborach 2018 roku działacze WiS chcieli startować z listy egzotycznej Jedności Narodu, ale ostatecznie na nią nie trafili.

Pod koniec 2018 roku ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej", że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie WiS. Podobną decyzję podjęła wobec kolejnego sprawozdania rok później.

Dlaczego sąd wprowadził kuratora? „W świetle postanowień statutu partii Wolni i Solidarni jedynym organem upoważnionym do reprezentowania partii na zewnątrz jest przewodniczący. W związku ze śmiercią Kornela Morawieckiego, który pełnił funkcję przewodniczącego, zaszła potrzeba ustanowienia kuratora (...) ze względu na brak w składzie organu partii uprawnionego do jej reprezentowania" – wyjaśnia Sylwia Urbańska z Sądu Okręgowego w Warszawie. Dodaje, że zadaniem kuratora będzie doprowadzenie do wyłonienia przewodniczącego partii.

Jaka jest obecnie jej sytuacja kadrowa? Spytaliśmy o to kilku byłych przybocznych Morawieckiego, ale wszyscy odcinają się od ugrupowania. – Nie jestem w Wolnych Solidarnych już od 2018 roku. Później się tą partią nie interesowałam – powiedziała nam Małgorzata Zwiercan. – Oczywiście byłem członkiem koła Wolni i Solidarni, ale nigdy partii. Tak więc nie mam z nią żadnego związku – usłyszeliśmy od Jarosława Porwicha. Podobnie powiedział Sylwester Chruszcz.