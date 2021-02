Turcja: Dziś represje, jutro reformy

Bruksela przyjmuje takie sygnały nad wyraz pozytywnie i zastanawia się nad wysłaniem do Ankary delegacji na najwyższym szczeblu, na co nalega Erdogan.

– Obecny rok będzie czasem reform – głosi prezydent, zapowiadając bliżej nieokreślone zmiany. Mimo pandemii gospodarka turecka jest w niezłym stanie. Zamiast spodziewanego przez MFW spadku PKB w roku ubiegłym o co najmniej 5 proc., wyniósł on zaledwie 1,2 proc.

Wzmocnił się kurs liry. Jeszcze w listopadzie za dolara płacono 8,5 liry, a obecnie w granicach 7,3. Ale od tego czasu do Turcji napłynęło 15 mld dol. zagranicznych inwestycji. Rekompensują ogromne straty dochodów z turystyki, które w roku ubiegłym spadły o dwie trzecie. MFW ocenia, że w tym roku wzrost gospodarczy sięgać będzie 6 proc. Jedynym problemem jest dwucyfrowa inflacja. W sumie to niezłe wieści dla prezydenta.

Coraz częściej mowa jest o delegalizacji opozycyjnej partii HDP, której lider Selahattin Demirtas jest od kilku lat za kratkami. HDP jest wspierana przez walczących o niezależność Kurdów, z którymi armia turecka prowadzi regularną walkę. Liberalne HDP walczy także o prawa osób LGBT, co we wspieranym aktywnie przez prezydenta środowisku islamskich duchownych jest równoznaczne z herezją. To jednak nic w porównaniu z przypadkiem jednego z najbardziej znanych dziennikarzy Yilmaza Özdila, który dostał pięć lat za obrazę na antenie TV ministra obrony, gdyż ośmielił się kwestionować jego kompetencje. W grudniu mieszkający w Niemczech dziennikarz Can Dündar został skazany przez turecki sąd za szpiegostwo i wspieranie terroryzmu. Pięć lat temu napisał w antyrządowej gazecie „Cumhuriyet", powołując się na tajne informacje, że rząd wysyła broń do bojowników w Syrii.