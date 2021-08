Izrael: Nowelizacja KPA graniczy z negowaniem Holokaustu

Szef MSZ Jair Lapid zapewnił, że Izrael "nie pójdzie na kompromis w sprawie nawet jednego przecinka w pamięci o Holokauście" i będzie nadal sprzeciwiał się "wszelkim próbom pisania historii na nowo", a także kompromisom kosztem ofiar Holokaustu.

W reakcji na słowa szefa izraelskiego MSZ wiceminister Paweł Jabłoński wyraził oburzenie sformułowaniem "negacja Holokaustu" i zdecydowanie w imieniu RP odrzucił "fałszywe oskarżenia". "Polska zdecydowanie potępia instrumentalne wykorzystywanie w dyskursie politycznym tragedii milionów Żydów podczas II wojny światowej , a także wrogie ataki na nasz kraj" - napisał Jabłoński.

…to gain domestic political support, detached from reality and the nature of the law itself.



Poland strongly condemns instrumental exploitation of the tragedy of millions of Jews during WWII in the current political discourse, as well as malevolent attacks against our country.