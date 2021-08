Przed wyborami w Niemczech spada poparcie dla CDU

Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września. Kandydatką na kanclerza CDU/CSU po raz pierwszy od 16 lat nie będzie w tych wyborach Angela Merkel. O fotel szefa rządu, jako kandydat CDU/CSU, ubiega się obecny lider CDU, Armin Laschet.

W wyborach z 2017 roku CDU/CSU zdobyło 33 proc. głosów.

Wyniki sondażu oznaczają, że szanse Lascheta na to, by stanąć na czele stabilnej, dwupartyjnej koalicji, spadają.

Popularność samego Lascheta również spada - z publikowanego co dwa tygodnie sondażu ZDF wynika, że jako preferowanego kandydata na kanclerza wskazuje go 21 proc. wyborców, co oznacza spadek o 8 punktów procentowych. Kandydatkę Zielonych na kanclerzea, Annalenę Baerbock, chciałoby widzieć w roli szefowej rządu 16 proc. respondentów (spadek o cztery punkty procentowe), a Scholz zyskuje 10 punktów procentowych - jako kanclerza chciałoby go widzieć 44 proc. respondentów.