Banaś: Zwiększenie długu w 2020 roku jak w 10 lat

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. oraz społeczny doradca prezesa NIK, prywatnie jego syn Jakub Banaś, zostali zatrzymani do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku - poinformowało CBA. Z kolei prokurator generalny wystąpił do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Zrobił to na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

- Zaistniała sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na dalszą pracę Najwyższej Izby Kontroli - zapewnił wieczorem Banaś. W swoim oświadczeniu przypomniał, że w czwartek przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z opinią Kolegium NIK w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za rok 2020.