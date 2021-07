Etiopia: partia rządząca wygrywa wybory przytłaczającą większością

Partia Dobrobytu Abiya zdobyła 410 z 436 mandatów, co daje mu kolejną kadencję.

Odbędą się jednak powtórne wybory w 10 okręgach i powtórki w trzech innych.

Wybory nie odbyły się w rozdartym wojną regionie Tigraj, gdzie wiele tysięcy ludzi żyje w skrajnie trudnych warunkach. Problemy logistyczne dotknęły również inne obszary, a jedna piąta kraju nie przeprowadziła ogólnego głosowania. Kolejna runda wyborów na tych terenach ma odbyć się 6 września, nie wiadomo jednak, czy dotyczy to też prowincji Tigraj.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Abiy Ahmed Ali, w oświadczeniu na Twitterze określił głosowanie jako „wybory uwzględniające historię”.

Istnieją jednak obawy co do uczciwości wyborów. Partie opozycyjne skarżyły się, że rządowe represje pokrzyżowały ich plany przygotowania do wyborów. Berhanu Nega powiedział, że jego partia, Obywatele Etiopii dla Sprawiedliwości Społecznej, złożyła ponad 200 skarg po tym, jak obserwatorzy w wielu regionach zostali zablokowani przez lokalnych urzędników i milicjantów.

Związana z państwem Etiopska Komisja Praw Człowieka (EHRC) stwierdziła, że ??w zaobserwowanych przez nią punktach wyborczych nie było „żadnych poważnych ani powszechnych naruszeń praw człowieka”. Jednak we wstępnym raporcie EHRC stwierdziła, że niektóre okręgi wyborcze doświadczyły „niewłaściwych aresztowań”, zastraszania wyborców i „nękania” obserwatorów i dziennikarzy.

W maju UE oskarżyła Etiopię o brak zagwarantowania niezależności wyborów.

Opóźnione przez pandemię wybory były pierwszym sprawdzianem wyborczym Abiya Ahmeda Alego od czasu objęcia władzy w 2018 roku. Polityk zwalczył korupcję, uwolnił więźniów politycznych, mianował więcej kobiet w rządzie i zawarł pokój z sąsiednią Erytreą po wojnie granicznej w latach 1998-2000, w której zginęły dziesiątki tysięcy ludzi.

Zdobył Pokojową Nagrodę Nobla w 2019 r., ale zaledwie rok później przeprowadził operację wojskową we własnym kraju - rozmieszczając wojska w północnej prowincji Tigraj. Konflikt w Tigraj zabił tysiące ludzi i doprowadził do masowego głodu w regionie. W sobotę, po raz pierwszy od dwóch tygodni, Światowy Program Żywnościowy ONZ zaczął dostarczać pomoc do Tigraj. ONZ poinformowała w piątek, że operacje humanitarne są ograniczane przez brak podstawowych usług, w tym paliwa, telekomunikacji i elektryczności.