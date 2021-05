"Premier do dymisji, natychmiast". Opozycja o raporcie NIK

W czwartek prezes NIK Marian Banaś przedstawił wnioski z raportu NIK ws. tzw. wyborów korespondencyjnych.

- Mając na uwadze przedstawione ustalenia i wyniki z kontroli chcę powiedziec, że zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nawet sytuacje nadzwyczajne, takie jak stan epidemii, nie mogą stanowić powodu do odstąpienia od konstytucyjnej zasady praworządności i od poszukiwania rozwiązań zapewniających gospodarne wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań państwa - oświadczył Marian Banaś. NIK skierowała też zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy spółek Skarbu Państwa, tj. Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

"Raport NIK to gotowe uzasadnienie do wniosków do Trybunału Stanu. Morawiecki, Sasin i Dworczyk powinni ponieść odpowiedzialność karną. Zarządy spółek powinny własnym majątkiem odpowiedzieć za wyrządzoną szkodę. Prokuratura powinna ustalić rolę Kaczyńskiego" - skomentował ustalenia NIK poseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerba.