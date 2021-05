Konfederacja: Premier złamał prawo, zawiadomimy prokuraturę

W czwartek w siedzibie NIK zaprezentowano raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie tzw. kopertowych wyborów prezydenckich, które miały odbyć się w maju 2020 r.

- Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych - oświadczył prezes NIK Marian Banaś. Poinformował, że NIK skierowała zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy spółek Skarbu Państwa - Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Raport NIK o wyborach kopertowych. Są wnioski do prokuratury

Poseł Konfederacji Robert Winnicki (Ruch Narodowy) ocenił, że raport NIK nie jest zaskoczeniem. - To, co wydarzyło się w minionym roku, czyli skandal związany z próbą przeprowadzenia tzw. wyborów kopertowych, to oczywiście materiał do prokuratury - ocenił.

Dodał, że chodzi także o "najwyższe czynniki polityczne w państwie polskim". - PWPW czy Polska Polska to nie są instytucje działające samorzutnie - podkreślił.

- Mieliśmy tutaj do czynienia z politycznym sprawstwem kierowniczym ze strony Mateusza Morawieckiego - oświadczył Winnicki.