Samorządowcy: Negocjacje będą twarde

Jacek Karnowski prezydent Sopotu, przewodniczący stowarzyszenia Samorządy dla Polski

Jako samorządy przedłożyliśmy swoje trzy główne postulaty. Pierwszym jest komitet monitorujący, w którym samorządy mają być reprezentowane w 30 proc. Komitet powinien działać natychmiast i mieć jasno określone zasady działania.

Drugim jest to, żeby za część samorządową wdrażania odpowiadali marszałkowie województw, którzy dysponują sprawdzonymi służbami. Trzeci postulat to większy dostęp do dotacji, a nie do pożyczek, jak dotychczas. Jako strona samorządowa musieliśmy już dwukrotnie odmówić. Rząd wprowadził pewne zmiany i trzeba wierzyć, że będziemy konstruktywnie negocjować następne.

Te trzy postulaty są zasadnicze. Negocjacje będą twarde, ale wierzę, że podpiszemy dobrze wynegocjowane warunki tak, aby KPO jak najlepiej służyło mieszkańcom naszych gmin i miast oraz przyniosło najlepsze efekty w ochronie zdrowia, oświaty, ekologii i gospodarki.