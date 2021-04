Kreml: W najbliższym czasie spotkania Putin-Biden nie będzie

Rzecznik Kremla spytał dla odmiany, czy dziennikarze, pytając o rozmowy, mają na myśli spotkanie bilateralne, czy szczyt klimatyczny, który odbędzie się w przyszłym tygodniu z inicjatywy Stanów Zjednoczonych.

W kwestii tego pierwszego, Pieskow odparł, że spotkania bilateralnego "tak szybko nie da się zorganizować" i sprawa ta jest obecnie analizowana. Jeśli zaś chodzi o szczyt klimatyczny, to udział w nim Rosji "również jest dyskutowany".

Pytany o to, czy decyzja zależy od tego, czy zgodnie z zapowiedziami Stany Zjednoczone ogłoszą nałożenie nowych sankcji na Rosję, Pieskow odparł, że gdyby tak się stało, "nie ułatwi to organizacji spotkania Putin-Biden".

- Fakt, że, powiedzmy, prawdopodobne sankcje w żaden sposób nie przyczynią się do takiego spotkania, jest jednoznaczny - powiedział Pieskow. - Czy to utrudni, czy nie przeszkodzi udziałowi Rosji w szczycie klimatycznym, to będzie decyzja prezydentów - dodał.



Zdaniem Pieskowa, skoro Biden już złożył ofertę spotkania, to kolejna decyzja będzie należała do prezydenta Federacji Rosyjskiej.