Adam Bodnar o kandydowaniu na prezydenta: Nie wiem co się zdarzy

Bodnar mówił także o Marcie Lempart, liderce Strajku Kobiet. - Jeżeli ktoś jest w stanie uruchomić ruch społeczny, koordynować w ruchu setki tysięcy ludzi, to kwalifikuje to taką osobę, żeby być jednym z liderów życia publicznego - ocenił. Jak dodał, jego zdaniem obywatele nie mieli innej możliwości, niż wyrazić swój sprzeciw po wyroku TK ws. aborcji poprzez wyjście na ulice. - Protesty były wyrazem determinacji, a Marta Lempart stała się głosem tych ludzi. Mam nadzieję, że nie poniesie odpowiedzialności karnej, ale zarzuty zostały jej już postawione, rzekomego sprowadzania niebezpieczeństwa masowego ze względu na epidemię - podkreślił Bodnar.

RPO został zapytany także o sytuację przedsiębiorców podczas pandemii. - Rząd robi wszystko, co w mocy, żeby ograniczyć działalność odszkodowawczą państwa w stosunku do przedsiębiorców - stwierdził. - Temu służyły wnioski do TK, kierowane w zeszłym roku przez premiera. To wnioski absolutnie niegodne premiera - dodał. - Moi pracownicy każdego dnia wiszą na infolinii i pomagają ludziom w tematach: kwarantanna, izolacja, dostęp do świadczeń, zakazy przemieszczania się, opuszczania kraju, powroty - zaznaczył.