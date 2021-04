Prezydent Palestyny leci do Niemiec na leczenie

Na nagraniach wideo krążących w palestyńskich mediach widać, jak śmigłowiec ląduje na terenie biura Abbasa w Ramallah, aby przewieźć go do Ammanu. Stamtąd prezydent ma być przetransportowany do Niemiec.

Rzecznik prezydenta nie był w stanie udzielić komentarza na temat stanu zdrowia prezydenta.

Abbas, wieloletni palacz, ma długą historię problemów zdrowotnych, od problemów z sercem po walkę z rakiem prostaty ponad dekadę temu.

Plotki na temat stanu zdrowia prezydenta pojawiały się od dłuższego czasu, a palestyńscy urzędnicy starali się wyciszać niepotwierdzone doniesienia i trzymać problemy zdrowotne prezydenta z dala od opinii publicznej.

W 2019 roku Abbas również wyjechał do Niemiec na leczenie.