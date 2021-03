Kukiz: Czuję się oszukany przez Polskie Stronnictwo Ludowe

Paweł Kukiz był w Polsat News pytany, czy nie uważa, że nadchodzi dla niego czas powrotu do kariery muzycznej, bowiem ostatnie sondaże nie uwzględniają kierowanej przez niego formacji. - To, czy ugrupowanie jest w badaniach, czy nie, to już zależy od sondażowni, to podstawowa sprawa - odparł.

"Jakie ma znaczenie, czy to szczepionka rosyjska, pakistańska?"

W Polsat News poseł był też pytany, czy szczepionkę przeciw COVID-19 przyjąłby w ciemno bez względu na kraj, w którym została ona stworzona. - W ciemno wziąłem kilkanaście szczepionek będąc jeszcze wiceprzewodniczącym komisji służb specjalnych w związku z różnymi wyjazdami - odparł.

- Nie wiem czy w ciemno, czy w nie w ciemno. Jeżeli szczepionki przechodzą test, próby, to jakie ma znaczenie, czy to jest szczepionka rosyjska, pakistańska, amerykańska czy jakakolwiek inna? Jeżeli się sprawdza, jest bezpieczna, to oczywiście natychmiast bym przyjął tę szczepionkę choćby po to, by mieć komfort poruszania się po kraju, którego nie mam już od półtora roku - dodał zaznaczając, że lubi przebywać wśród ludzi i z nimi rozmawiać, a przez koronawirusa "wszystko to jest wykluczone".



Paweł Kukiz podkreślił, że szczepienia przeciw COVID-19 nie mogą być przymusowe.