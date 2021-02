USA: Nie żyje prawicowy komentator radiowy Rush Limbaugh

Rush Limbaugh w styczniu 2020 roku dowiedział się o nowotworze płuc. Kilka dni później został odznaczony przez prezydenta Donalda Trumpa Medalem Wolności. Najwyższe cywilne odznaczenie w Stanach Zjednoczonych otrzymał z rąk pierwszej damy Melanii Trump.

Limbaugh przez wielu uważany jest za jedną z najbardziej wpływowych osób w medialnej historii USA. Od 1988 roku prowadził The Rush Limbaugh Show”.

Jego program był emitowanych w ponad 600 stacjach. Każdego tygodnia docierał do 27 milionów słuchaczy.

W swojej ostatniej audycji radiowej w 2020 roku Limbaugh podziękował swoim słuchaczom i zwolennikom, ujawniając wówczas, że przekroczył prognozy lekarzy. - Nie spodziewano się, że będę dziś żył. Nie spodziewano się, że dotrwam do października, a potem do listopada, a potem do grudnia. A jednak, oto jestem - mówił.

Limbaugh jako jeden z pierwszych poważnie podchodził do kandydatury Donalda Trumpa przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Wielu słuchaczy zostało później jego wyborcami. Limbaugh bronił Trumpa podczas całej jego prezydentury. Ubiegając się o reelekcję, wystąpił w dwugodzinnym programie Limbaugh.



W swoich audycjach Limbaugh często wypowiadał się kontrowersyjnie. Wiele osób zarzucało mu rasistowskie, seksistowskie i homofobiczne poglądy.

Na antenie rozpowszechniał teorie spiskowe dotyczące zmian klimatycznych. Stanowczo sprzeciwiał się migracji.

Jego program wywarł ogromny wpływ na Partię Republikańską i ruch konserwatywny w Stanach Zjednoczonych.