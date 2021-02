Ziobro: Facebook cenzuruje, nie możemy się na to godzić

We wtorek na konferencji prasowej do sprawy odnieśli się minister i wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Sebastian Kaleta (obaj Solidarna Polska).

- Łącznie Niemcy porwali ok. 200 tys. polskich dzieci, odnalazło się jedynie 30 tys. z nich - podkreślił.



- To są fakty bezsprzeczne, bezdyskusyjne. Tej sprawy dotyczył m.in. proces o zbrodnie w Norymberdze. Tymczasem dla Facebooka fakty, prawda historyczna nie mają znaczenia. Facebookowi się te informacje nie podobają i Facebook te informacje cenzuruje, i to już po raz kolejny, bo wcześniej IPN był już poddany tego rodzaju cenzurze ze strony Facebooka również w odniesieniu do informacji o procesie zbrodniczej germanizacji polskich dzieci - mówił szef resortu sprawiedliwości.



- Nie możemy zgodzić się na tego rodzaju funkcjonowanie wielkich mediów społecznościowych na terenie Polski, które dopuszczają się tego rodzaju skandalicznych manipulacji historycznych, manipulacji prawdą, niemających żadnego merytorycznego uzasadnienia - ocenił Zbigniew Ziobro.

Informując, że blokada strony IPN trwa minister dodał: - W świetle tych wydarzeń (...) chciałbym zaapelować o przyspieszenie prac nad ustawą o ochronie wolności mediów, ochronie wolności słowa w obszarze internetu, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości przez ministra Kaletę pod moim nadzorem. Uważam, że ta ustawa pilnie powinna być procedowana.