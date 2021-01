Duda dla "FT": Rosja nie jest państwem, któremu można ufać

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej mają dziś rozmawiać o sposobie odpowiedzi na wydarzenia w Rosji, gdzie aresztowany został lider opozycji Aleksiej Nawalny, a w czasie demonstracji osób domagających się jego zwolnienia zatrzymano ponad 3 tys. osób. W sobotę na ulice w całej Rosji, od Chabarowska na wschodzie po Kaliningrad, wyszły dziesiątki tysięcy manifestantów. To jeden z największych protestów, jakie miały miejsce za rządów prezydenta Władimira Putina. Współpracownicy Nawalnego zapowiedzieli kontynuację protestów.

W rozmowie z "Financial Times" prezydent Andrzej Duda ocenił, że szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powinien ponownie rozważyć plany złożenia wizyty w Moskwie w przyszłym miesiącu.

Prezydent ocenił, że wizyta byłaby błędem, chyba że doszłoby do niej pod warunkiem zwolnienia Nawalnego. - Bez tego, uważam, nie ma o czym mówić - powiedział "FT" Duda. - Rosja nie jest państwem, któremu można ufać ani takim, które podziela te same wartości i cele z punktu widzenia zasad demokracji co kraje euroatlantyckie. To inny kraj. To państwo, które od lat pokazuje, że jego imperialne ambicje wróciły - zaznaczył.