Czy PiS wychodzi z wirażu?

Prezydencki projekt ustawy zakładającej dopuszczenie aborcji w przypadku letalnych wad płodu został osierocony, jedyne co się może wydarzyć, to kwestia uzasadnienia, które Trybunał Konstytucyjny podobno już przygotował. W wywiadzie udzielonym Michałowi Kolance prezes PiS tłumaczy, że w partii nie ma zgody co do propozycji prezydenta, a wszystkie strony sporu mają twarde pozycje.

