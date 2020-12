Paweł Kukiz: PSL nie wywiązało się z umów finansowych

"Decyzją Rady Naczelnej PSL klub Koalicja Polska podziękował nam za współpracę" - poinformował 26 listopada Paweł Kukiz. Głównym powodem była niezgodność poglądów związanych z UE. Jak powiedział lider PSL, różnice były zbyt daleko idące. Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył natomiast, że Stronnictwo nie może kontynuować współpracy ze środowiskiem Pawła Kukiza, a przyczyną są rozbieżności związane z członkostwem Polski w UE. Pięciu posłów Kukiz'15 głosowało za przyjęciem uchwały popierającej zawetowanie unijnego budżetu przez rząd Morawieckiego.

- Nic strasznego się nie stało. Od początku brałem pod uwagę różne możliwości. W 2019 roku zależało mi przede wszystkim na tym, aby z grupą posłów dostać się do Sejmu i grzać temat referendów JOW czy ustawy antykorupcyjnej. Rozmawiałem przed wyborami z różnymi podmiotami politycznymi - powiedział Paweł Kukiz na antenie TVP 3 Opole. Jak przyznał, „PSL był wtedy najlepszą opcją, żeby dostać się do Sejmu”. - Gdy niezależność zaczęła drażnić koleżanki i kolegów z PSL, stało się to, co się stało - ocenił.