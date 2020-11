Joanna Scheuring-Wielgus: Na czele policji stoi przestępca - Kamiński

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus odniosła się w programie „Onet Rano” między innymi do protestu, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Nieumundurowani policjanci z pałkami teleskopowymi zatrzymywali wówczas uczestników Strajku Kobiet. - Byli tak ubrani, że pierwsze wrażenie było takie, że przyszli jacyś kibole, którzy chcą się wmieszać w tłum i prowokować - powiedziała Scheuring-Wielgus. - Nagle zaczęli wyciągać pałki teleskopowe i walić ludzi po plecach. Dla mnie te obrazki były szokujące. Wcześniej czegoś takiego nie widziałam - dodała. - Pojawiają się osoby, które nie mają mundurów, to jeszcze są wyposażone w broń. To jest niebezpieczne. Przez takie idiotyczne, nierozważne działania policji, ktoś za moment może zginąć - podkreśliła.

